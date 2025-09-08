◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）優勝マジック１としていた阪神が７日、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ制史上最速の日付けでのＶ決定。藤川球児監督（４５）は球団創設９０年で初めて新人監督として頂点に立った。チームは２年ぶり３度目の日本一に向け、１０月１５日からＣＳ最終ステージに臨む。火の玉のご