【モデルプレス＝2025/09/06】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】みちょぱ、美脚際立つミニ丈◆みちょぱ、美脚披露みちょぱは、ピンクの光沢が特徴的なベロア生地のノースリーブで登場。ファーコートと合わせたミニ丈のオールインワンからは美しい脚が輝いた。ギャ