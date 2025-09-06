消防設備の維持に優れた取り組みを行った企業を表彰するグリーンラベル・グランプリの表彰式が5日、静岡市葵区で開かれました。県消防設備協会の主催する「グリーンラベル・グランプリ」では、消防用設備の維持管理で優れた取り組みをしている事業者を認定・表彰しています。5日は、伊豆函南病院やホテルアンビア松風閣など3つの事業所が表彰されました。表彰式では表彰された事業者の取り組みが発表されるなどしまし