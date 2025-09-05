ＴＢＳ系「１９番目のカルテ」に出演している俳優の清水尋也容疑者（２６）が４日、薬物事件を巡る２つの容疑で送検された。清水容疑者は２０歳の時に語学留学した米国で大麻を初めて使用したと供述したが、のちの運命をガラリと変えることになる留学の詳細が明らかになってきた。清水容疑者は警視庁薬物銃器対策課に対し、２０１９年に留学した米国でのホームパーティーで大麻を初めて使用したと供述した。帰国後も断続的に吸