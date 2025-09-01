10代で未婚のまま出産したら、実家の家族のサポートが必要ですよね。しかし、家族の支えに甘えて、親の自覚を持てないままだったという人も。今回は、娘が高1で妊娠、出産した人のエピソードをご紹介します。ある日突然、妊娠したと…「反抗期で荒れていた娘。何度も家出を繰り返していた高校1年生の頃、急に『妊娠した』と言われました。しかも、おろせる時期が過ぎていて産むしかないと……。相手とはもう別れていて、というか遊