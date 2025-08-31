8月31日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』#2が放送。20代の女性陣が30代女性より多くの男性から選ばれ、大喜びする一幕があった。【動画】25才婚活美女、大胆すぎる超ショーパン姿（全身あり）同番組は、毎週日曜日よる9時から放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の