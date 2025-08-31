ニューストップ > 国内ニュース > 埼玉県でグライダーが墜落した事故、操縦していた女性が死亡 国内の事件・事故 死亡事故 埼玉県 時事ニュース 埼玉県でグライダーが墜落した事故、操縦していた女性が死亡 2025年8月31日 19時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 31日、埼玉県熊谷市の利根川にグライダーが墜落した 県警は操縦していた20代ぐらいの女性の死亡が確認されたと発表した 記事を読む おすすめ記事 《エキストラが赤裸々告白》塩対応で有名な“不倫疑惑騒動”俳優や感激したアカデミー賞監督の行動まで 2025年8月30日 20時0分 重盛さと美「芸能界向いてないから辞めろ！」とブチギレた大物暴露…さんま「それ紳助やろ！」 2025年8月30日 18時45分 『24時間テレビ』ギネス記録挑戦も“史上最大の大惨事” 宮川大輔、氷川きよし、岩田剛典が“まさか” 2025年8月30日 22時11分 【独自】なかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」 2025年8月31日 7時0分 【速報】埼玉・熊谷市でグライダー墜落 20代くらいの女性1人救助もけがの程度不明 現場付近で東京六大学の“グライダー競技会”開催 2025年8月31日 15時2分