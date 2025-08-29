（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は29日、国防予算を2030年までに対GDP（国内総生産）で5％に引き上げる考えを示した。北大西洋条約機構（NATO）の基準に倣う。予算は非対称戦略を堅持するもので、米国からの軍事調達や自主国防の推進を図るとした。米上院共和党のロジャー・ウィッカー軍事委員会委員長やデブ・フィッシャー議員らと総統府で会談した際に述べた。頼総統は、台湾海峡の平和と安定が世界の安全と繁栄にとっ