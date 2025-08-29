随州市で栽培される花どんこシイタケ。（資料写真、随州＝新華社配信）【新華社随州8月29日】中国湖北省随州市では40年以上、シイタケの栽培が行われている。同市は亜熱帯モンスーン気候に属し、日照時間が長く、清浄な水と土壌、原木となるクヌギ資源に恵まれ、シイタケの生育に適している。市内のシイタケ栽培規模は約4億バッグ、年間生産量は80万トンに上り、そのうち7割以上が高品質の花どんこシイタケで、国内市場の大半を