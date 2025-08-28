サンワサプライ株式会社は、人気のeシリーズ「eデスク」「e電動昇降デスク」「eテーブル」に、新色「薄い木目天板×ブラックフレーム」を追加発売した。落ち着いた木目天板とブラックフレームの組み合わせが、オフィスや書斎など様々な空間に自然に調和する。既存のカラーに加え、より豊富なバリエーションからお選びいただけるようになった。安心の日本製「eシリーズ」は、設置場所に合わせて細かくサイズを選択可能、最短2週間で