ノースカロライナ大学チャペルヒル校のレイチェル・ノーブル教授。海岸の水に含まれるビブリオ菌の検査を行っている/UNC Research（ＣＮＮ）米ルイジアナ州ニューオーリンズ郊外の入江に面した静かな漁業の町。リナード・ライオンズさんはいつものように、ボートの上で孫たちのためにカニ捕り用の仕掛けを準備していた。この時ふと、脚に小さな傷があることに気付いた。翌朝目覚めると、発熱や嘔吐の症状に襲われた。最初はただの