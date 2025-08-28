2000年代初頭の学童チーム数は約1.5万→2024年は8680にまで減った野球の競技人口減少が叫ばれて久しい。このテーマで語る時、よく引き合いに出されるのが全日本軟式野球連盟（JSBB）が発表している「学童（小学生軟式）カテゴリー」の登録チーム数。ピラミッドの底辺にあたる部分だ。2000年代初頭に約1万5000ともいわれた学童チーム数は2024年度、JSBBのホームページによると「8680」になっている。このチーム数について考えてみ