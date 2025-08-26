ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 斉藤慎二被告、音楽フェスで10カ月ぶりステージ復帰「変な感じよ〜」 斉藤慎二 長崎県 エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 斉藤慎二被告、音楽フェスで10カ月ぶりステージ復帰「変な感じよ〜」 2025年8月26日 20時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元ジャングルポケットの斉藤慎二被告について週刊女性PRIMEが伝えた 長崎県での音楽フェスで10カ月ぶりの「ステージ復帰」をしたという 本人は「変な感じよ〜」と感想を述べていた、と芸能ライターは話した 記事を読む おすすめ記事 対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 2025年8月22日 11時10分 女性記者の遺体に隠せぬ拷問痕、眼球など摘出し証拠隠滅か…最期究明へ取材「裁き与えるまで調査続ける」 2025年8月26日 5時0分 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「バチバチだった」木村拓哉 20代で“不仲説”流れた「共演俳優」に言及しファン騒然 2025年8月25日 19時30分 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分