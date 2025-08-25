9月10日（水）、『EIGHT-JAM』が3時間半のゴールデンスペシャルで放送されることが決定した。今回のスペシャルで放送されるのは「昭和・平成・令和50年分総決算!!音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」。有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ93名に一斉アンケートを実施。「2000年より前」「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ激推しの“最強メロディー”を厳選してもらい、