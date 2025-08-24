8月30日、31日に放送を控える『24時間テレビ』（日本テレビ系）。番宣のために、同番組のチャリティパートナーを務めるタレント陣が、同局の朝の情報番組『DayDay.』の月曜日から金曜日までを、日替わりでゲスト出演することが分かった。「8月23日には、『DayDay.』の公式Xが更新され、1週間のゲストの一覧が発表されました。そこには、月曜日は氷川きよしさん、火曜日はやす子さん、水曜日はKing ＆ Princeの2人。さらに、木曜