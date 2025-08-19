仏リーグ・アンが開幕したが、開幕早々にアクシデントが起こったクラブがあるようだ。マルセイユは第1節でレンヌとアウェイで対戦したが、0-1で敗戦。開幕戦を勝利で飾ることができなかった。しかし、問題はこのあとだ。『RMC SPORTS』によると、試合後にロッカールームでチームメイト同士のトラブルがあり、殴り合いの喧嘩に発展したという。標的となったのはU-21イングランド代表FWジョナサン・ロウだった。彼はチームメイトから