ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > YOSHIKIがパクリかオマージュか騒動に再言及 繰り返される空回りで株… YOSHIKI 著作権 アニメの話題 X（Twitter）で話題 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH YOSHIKIがパクリかオマージュか騒動に再言及 繰り返される空回りで株大暴落 2025年8月19日 19時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アニメ劇中歌を巡るYOSHIKIの一連のX投稿についてFLASHが伝えた 「パクリかオマージュか」論争を呼び、収束後に再言及もしたと筆者 Xでは擁護の声もある一方、「空回り暴走」などと批判的な声もあるそう 記事を読む