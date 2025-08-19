50代以降のダイエットと若い頃のダイエットは何が違うか。内科医の工藤孝文さんは「若い頃は運動と食生活の改善で皮下脂肪を落とすダイエットが主流だ。50代に入って太っている人が若々しくやせたいのであれば、内臓脂肪を無理なく落としていくことが先決だ」という――。※本稿は、工藤孝文『50代から気になる『老けない』やせ方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／chokja※写真はイメージです - 写