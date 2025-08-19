Èþ¿©·ãÀïÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤­ºÍÇ½¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Èµð¾¢¡É¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢µ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤®¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡½ Recommender ¡½1966Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ï»ËÜÌÚ¡Ø¥ª¡¼¡¦¥·¥¶¡¼¥Ö¥ë¡ÙÅù¤ò·Ð¤ÆÅÏÊ©¡£µ¢¹ñ¸å¡¢É½»²Æ»¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¡Ù¤Î¥·¥§¥Õ¤òÌó£³Ç¯Ì³¤á¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ø¥ë¡¦¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤ò³«Å¹¡£¥ï¥¤¥óÄÌ¤Ê°ìÌÌ¤â¡££±¡¥¡Ø¥ë¡¦¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ª¥ó¡ÙµÆÃÏÈþ¾£»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Ø¥Ó¥¹¥È