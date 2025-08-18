J２で16位に沈む大分トリニータが８月18日、片野坂知宏監督との契約を双方合意のもと、解除すると発表した。後任には竹中穣ヘッドコーチが就任するという。大分は昨季16位で終わり、巻き返しを期すべく今季をスタートさせたが、思うように勝ち星を積み上げられず、下から５番目に低迷。降格圏の18位カターレ富山とは勝点５差でJ３行きの危機にあるなか、片野坂監督との別れを決断した。 昨年から再び大分を率いて、通算