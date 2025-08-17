「全日本学童軟式野球大会」で先発に抜擢された五泉フェニックスの小林大雅くん学童野球では体格が大きければ、大きいほど有利とされている。打者なら飛距離、投手なら球速に関心が集まるなか、8月13日から新潟で行われている“小学生の甲子園”「高円宮賜杯 第44回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」では、五泉フェニックス（新潟）の“小さな大投手”が脚光を浴びた。いとも簡単にストライクを取り、スロー