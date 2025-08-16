MBSの清水麻椰アナウンサー（29）が16日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。清水アナは「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！」と報告。その上で「これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします」と呼びかけた。兵庫県神戸市出身の清水アナは同志社女子大学を卒業後、2019年にMBS入局。現在は「サタデープラス」「よんチャンTV」「プレバト！！」などを担当している。

