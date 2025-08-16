DAZNのイタリア支社は、ここ1年ほど少し変わった注目を集めてきた。それは試合中継を担当する女性リポーターたちのセクシーすぎるド派手ファッションだ。話題を呼んできたのはシャルケGKロリス・カリウスの妻としても有名なディレッタ・レオッタを筆頭に、今夏のクラブワールドカップ2025でどんどん衣装がセクシーになっていったエレオノーラ・インカルドナ、ジュシ・メローニ、マリア・ヤコベッリだ。中には衣装がセクシーすぎる