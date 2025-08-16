◆米大リーグナショナルズ―フィリーズ（１５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１５日（日本時間１６日）、敵地・ナショナルズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。７回に４試合ぶりの４３号勝ち越し３ランを放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでトップのドジャース・大谷翔平投手（３１）に再び肩を並べた。２―２の７回２死一、二塁。１ボールから左腕・ピルキントンの２球