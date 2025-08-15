NetflixやDisney＋、Amazonプライム・ビデオなどさまざまな映像ストリーミングサービスがありますが、これらのサービスは軒並み値上げを実施しています。また、配信コンテンツの入れ替わりや購入済みコンテンツが突如視聴できなくなるなどの問題もあるため、映画ファンは海賊版コンテンツのダウンロードに移行しつつあるとThe Guardianが指摘しています。Can’t pay, won’t pay: impoverished streaming services are driving vie