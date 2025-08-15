¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊú¤¨¤ëÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÃøºî¸¢¿¯³²¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬µÞÁý
Netflix¤äDisney¡Ü¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¸®ÊÂ¤ßÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ä¹ØÆþºÑ¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÆÍÇ¡»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ï³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈThe Guardian¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Guardian¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦V¡¦¥ê¥ó¥Ü¡¼»á¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤ËTorrent¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥¤¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¤Ê¤É²¿¤«Íß¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥¤¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÈ¯¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëSpotify¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ë¡¦¥¹¥ó¥Ç¥£¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Spotify¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Spotify¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥¤¤¬¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2012Ç¯¸åÈ¾¤ËNetflix¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Netflix¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥¤¤ÎÁÏÀß¼Ô3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥ó¥Ü¡¼»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¤³¤ÎÉ÷¸þ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¥ê¥ó¥Ü¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¡£
Netflix¤äDisney¡Ü¡¢Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤ÉÍÎÁ¤Î±ÇÁü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï»þ´Ö¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤·¡¢¿ô¥«·îÁ°¤Þ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬µ¤ÉÕ¤±¤Ð»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸«ÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸ÄÊÌ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬1¥·¡¼¥º¥ó24ÏÃ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¹ØÆþ¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡Â¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¤¤¤Ä¤Ç¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»ëÄ°ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢±ÇÁü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¸®ÊÂ¤ßÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤äNetflix¡¢Disney¡Ü¤È¤¤¤Ã¤¿±ÇÁü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹¹ð¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥¸¥ª¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ü¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï3¤Ä°Ê¾å¤Î±ÇÁü¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î»Ù½Ð¤Ï700¥æ¡¼¥í(Ìó12Ëü±ß)¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ê¥ó¥Ü¡¼»á¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æ¿Ì¾¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï³¤Â±ÈÇ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò»ß¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÎDVD¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢³¤Â±ÈÇ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î25¡ó¤¬¡Ö³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï15¡Á24ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤±¤ó°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Ãøºî¸¢¿¯³²´Æ»ë´ë¶È¤ÎMUSO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¹Ô°Ù¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¤Î¼ç¤ÊÈ¯À¸¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤Î96¡ó¤ò³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¹Ô°Ù¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛÉÛ¥µ¥¤¥È¤ÎË¬Ìä¿ô¤Ï2020Ç¯¤Ë1300²¯PV¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï2160²¯PV¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ê¥ó¥Ü¡¼»á¤Ï¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤Ï»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ÆÉü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇÂç¤ÎPC¥²¡¼¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëSteam¤ò±¿±Ä¤¹¤ëValve¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥²¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¡Ö³¤Â±ÈÇ¤Ï²Á³Ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌäÂê¡×¤È¼çÄ¥¡£
¥ê¥ó¥Ü¡¼»á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤Î¼çÄ¥¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸½Âå¤Î±ÇÁü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Ê¬»¶¤·¡¢²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥ÈÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬³¤Â±¹Ô°Ù¤ËÁö¤ë¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎHacker News¤Ç¤Ï³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¹¤ëÃøºî¸¢¿¯³²¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÄÂç¤Ê±Ç²è¡¢²»³Ú¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Û¤ÜÌµÀ©¸Â¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶È´Ö¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ºîÉÊ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹»þÅÀ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇ¹â¤Î²òÁüÅÙ¡¦¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È¡¦ÉÊ¼Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ª¤è¤ÓOS¤ÎÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡£½½Ê¬¤ÊÂÓ°èÉý¤¬¤¢¤ì¤ÐÃÏµå¾å¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»ëÄ°¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢³¤Â±ÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³»ëÄ°ÂÎ¸³¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£