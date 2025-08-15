サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、浅型と深型の2種類の引き出しで、書類や小物もすっきり整理でき、机下にぴったり設置ができる「100-SNW030BK（ブラック）」「100-SNW030BK（ホワイト）」を発売した。■デスク下がすっきり片付くコンパクト設計限られたオフィススペースでも使いやすいコンパクトサイズ。デスク下にぴったり収まり、書類や小物を手の届く場所に収納できる。移動も簡単なの