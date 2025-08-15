デスク下収納の新定番！2種類の引き出しですっきり整理できるデスクワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、浅型と深型の2種類の引き出しで、書類や小物もすっきり整理でき、机下にぴったり設置ができる「100-SNW030BK（ブラック）」「100-SNW030BK（ホワイト）」を発売した。
■デスク下がすっきり片付くコンパクト設計
限られたオフィススペースでも使いやすいコンパクトサイズ。デスク下にぴったり収まり、書類や小物を手の届く場所に収納できる。移動も簡単なので、レイアウト変更や掃除の際もスムーズです。省スペースでも快適な作業環境を実現する。
■2種類の引き出しで効率的に整理整頓
浅型2段と深型2段を備えた4段構成。書類、文具、小物、ファイルなど、用途に合わせてスッキリ整理できる。深型には厚みのある冊子や備品、浅型には日常的に使う資料や文房具を収納し、作業効率をアップする。
■トレーとしても使える便利な引き出し
引き出しは取り外してそのままトレーとして利用可能。必要な書類や小物をデスク上に持ち運び、作業後は元に戻すだけ。会議資料やプロジェクト用品を移動する際にも便利で、業務の流れをスムーズにする。
■キャスター付きで移動ラクラク
軽量設計に加え、キャスター付きで自由に移動可能。模様替えや掃除も手間なく行えます。前輪にはストッパーを搭載し、使用時はしっかり固定できるので安全性も抜群。安定感と利便性を兼ね備えている。
■水洗い可能な樹脂トレーで清潔キープ
引き出しは樹脂製で水洗い可能。ホコリや汚れがついても丸洗いでき、いつでも清潔に保てる。
■「100-SNW030W（ホワイト）」
