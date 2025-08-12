二階堂ふみ（30）とカズレーザー（41=メイプル超合金）が10日に結婚を発表。サプライズ婚に衝撃が走ったが、ネット上には《意外なカップルのようで、互いの個性に惚れて結婚まで至ったというストーリーなら納得かも》なんて祝福の声があふれ返っている。【もっと読む】二階堂ふみ&カズレーザー電撃婚で浮上したナゾ…「翔んで埼玉」と屈指の進学校・熊谷高校の関係は？「実は2人は似た者同士ですよね。自分の意見をはっきり