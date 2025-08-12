◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦山梨学院６―２聖光学院（１２日・甲子園）山梨学院（山梨）が接戦を制し、創部以来初となる３回戦進出を決めた。５回まで両校無得点。６回１死一、二塁から田村颯丈郎中堅手（３年）が先制打を放ったが、直後に追いつかれた。勝ち越しを決めたのは７回。死球から２死一、二塁のチャンスを作ると、山梨大会で打率６割の強打者・萬場翔太二塁手（３年）が初球を左前に運ん