[8.9 J1第25節 東京V 1-0 横浜FM 味スタ]東京ヴェルディ期待の大学3年生が、残留争いを繰り広げる横浜F・マリノスとの大一番でJ1デビューを果たした。26902人の大観衆を前に約8分間の初陣を終えた21歳は「本当に気持ちよくサッカーができた。応援してくれるサポーターだったり、声をかけてくれる人がいてやりやすかった」と充実感を口にした。日本大FW平尾勇人は今月1日、2027年からの東京V加入が発表されたばかりの大学3年生