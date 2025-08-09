アメリカ・ロサンゼルスで図書館から3000万円相当の古文書を盗んだとして、中国系の男が訴追されました。男は日系人のような偽名を使っていました。【映像】カリフォルニア大学 学生らの様子アメリカ連邦検察は7日、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の図書館から中国の古文書を盗んだとして、ジェフリー・イン容疑者（38）を訴追しました。訴追文書によるとイン容疑者は去年末から何度も古文書を借り、偽物とすり替えていた