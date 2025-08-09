悲願の春夏初出場で校名も話題に第107回全国高校野球選手権は9日、初出場の聖隷クリストファー（静岡）が第2試合の明秀日立（茨城）戦に登場。甲子園に初めて登場し、その名前のインパクトが高校野球ファンの注目を集めている。浜松市にあるキリスト教系の私立校で、カタカナの名前が特徴。まず9文字と長い名前なので、大会前からSNSでは「スコアボードにはどう表記されるんだろう」「普通に聖隷にされそう」などと話題になっ