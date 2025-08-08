7月、陸上のインターハイで2冠を達成し、日本高校新記録も樹立した星稜高校2年の清水空跳選手が8日、大会を振り返り、さらなる挑戦への決意を語りました。 8日、金沢市の村山市長のもとを訪れた清水空跳選手。星稜高校・清水 空跳 選手：「100メートルと200メートルで2冠をするというのが目標だったので、まずはそれを達成できたのをうれしく思いますし、100メートルでは10.00の日本高校新記録、U18世