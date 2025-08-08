7月、陸上のインターハイで2冠を達成し、日本高校新記録も樹立した星稜高校2年の清水空跳選手が8日、大会を振り返り、さらなる挑戦への決意を語りました。

8日、金沢市の村山市長のもとを訪れた清水空跳選手。



星稜高校・清水 空跳 選手：

「100メートルと200メートルで2冠をするというのが目標だったので、まずはそれを達成できたのをうれしく思いますし、100メートルでは10.00の日本高校新記録、U18世界記録など、いろいろ作れたと思うので本当にいいインターハイになりました」

7月に行われたインターハイで、陸上100メートルで10.00と、日本高校新記録やU18の世界記録を樹立し、陸上界を驚かせた清水選手。



高校1年から記録を更新し続け、大きなプレッシャーがかかる中でのインターハイを終え、地元の応援への感謝を語りました。

星稜高校・清水 空跳 選手：

「いろんな方におめでとうと言われたり、頑張ってとその一言がもらえることが本当にうれしいです。これからの気持ちの安定にもつなげれると思いますし、これからも9秒台に向かって、まずは走り続けたいと思います 」

そして、9月に東京で行われる世界選手権についても、思いを語りました。



星稜高校・清水 空跳 選手：

「まだ世界陸上の選考は決まっていないんですけど、世界陸上にリレーでも参加させていただけるという形になれば、少しでも貢献できるように走りたいなと思っています」