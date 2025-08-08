【専門家の目｜ハーフナー・マイク】FW上田綺世は「一発あるって思わせる選手」ヴァンフォーレ甲府などで活躍し、オランダ1部リーグで通算51得点を挙げた元日本代表FWハーフナー・マイク氏が、フェイエノールトの日本代表FW上田綺世について言及した。自身が持つ同リーグ日本人最多の16得点超えだけでなく、得点王の期待を寄せた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇欧州の主要リ