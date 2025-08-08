「素材そのままを味わってほしい」と話すマルハニチロの高間智大さん＝東京都江東区「幅広い料理に使え、塩分を控える人にも食べてもらえる缶詰を作りたい」。マルハニチロが2023年3月に発売した「さば水煮食塩不使用」が好評だ。国産サバと真水のみを原料とし、素材の良さを引き出した。開発したマルハニチロの高間智大（たかま・ともひろ）さんに話を聞いた。（共同通信＝増井菜記者）希望小売価格は190グラム入りで346