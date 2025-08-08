厳粛な雰囲気で行われるはずの法事。しかし、予期せぬハプニングが続出し、笑いをこらえるのに必死な状況になってしまうこともあるようだ。投稿を寄せた30代女性は、母親の代理で親戚の法事に出席したときのことを明かした。「当時私はまだ20歳前半、社会人になりたててで大学生ノリの抜けないおバカちゃんでした」それでも、自分なりに「一人で参加する法事、失礼なことがないようにと気を張っていました」と振り返る。しかし、そ