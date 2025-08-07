投げては4回1失点8K…打っては逆転39号2ラン【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）あまりに鮮烈な活躍だった。ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投げては4イニングを投げて2安打1失点、8奪三振の快投。打っては39号を放った。米メディアからは「ショウヘイ・オオタニは史上最高の野球選手」「ユニコーンが帰ってきた」