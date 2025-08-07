J1リーグも後半戦に入り、５試合を消化。リーグの上位、下位グループが明確になってきたなかで、各クラブの夏の補強は、ここからの戦いにおいて重要になる。夏のウインドーは８月20日まで開いているが、サマーブレイクが明け、リーグが再開するこのタイミングまで、印象的な補強を行なったクラブをまとめる。柏レイソルからサンフレッチェ広島へ移籍し、早速活躍している木下康介photo by Getty Images【上位で効果的な補強