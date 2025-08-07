¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡ÛJ1²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ÇÆÀ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¡©¡¡¾å°Ì¤ËÂ¨ÀïÎÏ²ÃÆþ ²¼°Ì¤âÀÑ¶ËÊä¶¯¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¡¢£µ»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¥ê¡¼¥°¤Î¾å°Ì¡¢²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î²Æ¤ÎÊä¶¯¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Ï£¸·î20Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¥ê¡¼¥°¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢ÁáÂ®³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¹¯²ð¡¡photo by Getty Images
¡¡¸½ºß¼ó°Ì¤òÁö¤ê¡¢¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢£¶·î¤ÎÆÃÊÌ¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Ç²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤éDF±Ê¸Í¾¡Ìé¤òÊä¶¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢£²·î¤Ë½éÀ¥Î¼¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼ç¼´¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æº£µ¨¡¢J2¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ç22»î¹ç10ÆÀÅÀ¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿FW¾®¾¾Ï¡¤ò³ÍÆÀ¡£Âç¹õÃì¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢ÉðÆ£²Åµª¤òÉé½ý¤ÇÄ¹´ü´Ö·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡££¹·î¤Ë¤ÏACL¥¨¥ê¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÄø¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¾®¾¾¤¬J1¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡£³°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¤·¡¢2011Ç¯°ÊÍè¤ÎJ1Í¥¾¡¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Êä¶¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡££¶·î¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎMFÀ¥ÀîÍ´Êå¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤éÆÍÇËÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤ÎMF¾®¸«ÍÎÂÀ¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡£··î¤Ë¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëMF¾®À¾ÍºÂç¤òJ2¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤«¤é²Ã¤¨¤¿¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÇð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃæÈ×¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÀ¸Ì¿Àþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ä¹¤é¤¯¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ÀîÎÏ¤âÉüµ¢¤·¡¢·§ºä¸÷´õ¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÃæÈ×¤ÎÁª¼êÁØ¤ÏÊ¬¸ü¤¤¿ØÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÀïÎÏÎ®½Ð¤òÍÞ¤¨¡¢Â¨ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¡Û
¡¡£´°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤â¥¯¥é¥Ö½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÊÆËÜÂó»Ê¤¬Âè22Àá¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Î¥±¥¬¤ÇÁ´¼££³¡Á£´¥«·î¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢£··î¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀî粼ñ¥ÂÀ¤¬¥É¥¤¥Ä£±Éô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¡£MF¤Î½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤ò¤Õ¤¿¤ê¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àî粼¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢£¶·î¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ÇJ2¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤éMF¥ì¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼çÎÏ¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡££··î¤Ë¿À¸Í¤«¤éMFóîÆ£Ì¤·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë£²Éô¤Î¥¢¥ô¥¡¥¤FC¤«¤éMF¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È¤ÎÊä¶¯¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¤·¤¿óîÆ£¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤»¤ì¤Ð¡¢µþÅÔ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£µ°Ì¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â½½Ê¬¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬£±¥È¥Ã¥×¤ÇÉéÃ´¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇð¤«¤éÌÚ²¼¹¯²ð¤òÊä¶¯¡£¤¹¤Ç¤Ë£¶»î¹ç¤Ç£³¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FC¥½¥¦¥ë¤«¤é´Ú¹ñÂåÉ½DF¤Î¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¹Åç¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ðº´¡¹ÌÚæÆ¡¢¹ÓÌÚÈ»¿Í¡¢±öÃ«»Ê¤ÎÅ´ÈÄ£³¿Í¤ÎÂå¤¨¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î²ç¾ë¤ò¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤¬Êø¤·¡¢°ì³Ñ¤òÃ´¤¨¤ë¤«¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
¡¡£¶°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Çºòµ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÎ©¤Ã¤¿Âç·¿Êä¶¯¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¤ä´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡¢¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ò¹µ¤¨¤ËÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÎÏÎ®½Ð¤Ï郄¶¶Âç¸ç¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡ÊJ3¡Ë°ÜÀÒ¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í£°ì³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬J2¤Î£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿MFÁý»³Ä«ÍÛ¤À¡£¥¯¥é¥Ö½é¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀïÎÏ¤Î¾åÀÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î®½Ð¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤ÎÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ú²¼°Ì¤ÇÀÑ¶ËÊä¶¯¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡Û
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤ò´°Á´¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤14°ÌFCÅìµþ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä£²Éô¤Î¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤«¤é£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËDF¼¼²°À®¤¬µ¢´Ô¡£µÞÌ³¤À¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤éFWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤òÊä¶¯¤·¡¢¾¾¶¶ÎÏÂ¢´ÆÆÄ¤È¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤ÊGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¡¢¤µ¤é¤Ë¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¼éÈ÷¿Ø¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤ÏDF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏ¤òÅª³Î¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¹ß³Ê·÷¤Ë¤¤¤ëÌ¾Ìç¤Î²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢DF±Ê¸Í¤ÎÂàÃÄ¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ªßá¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢J2¤Î¤¤¤ï¤FC¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿FWÃ«Â¼³¤Æá¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½FW¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¤Î¥æ¡¼¥ê¡¦¥¢¥é¥¦¡¼¥¸¥ç¤òÊä¶¯¡£¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËDF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤ÎÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï°ðÂ¼È»æÆ¤ä¾®¸«¡¢ÂÀÅÄ½¤²ð¡¢½©»³Íµµª¡¢µÜËÜ±Ñ¼£¤È¤¤¤¦¼çÎÏµé¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£··î¤Ë¼º¤Ã¤¿ÀïÎÏ¤ò¾å²ó¤ë£·¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£½¼¼Â¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£