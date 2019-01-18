塩谷司
サンフレッチェ広島に所属するサッカー選手。日本代表。ポジションはディフェンダー。
2026年7月23日
2025年8月20日
2025年8月17日
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ガンバ大阪、サンフレッチェ広島に敗戦 枠内シュートは0本と悔しい結果に
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サンフレッチェ広島の中村草太が決勝弾 ファンから「トラップうますぎる」
前半19分、中村草太が完璧なトラップからGKの股を抜く冷静を見せて決勝弾
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2025年8月8日
2025年8月7日
2024年4月25日
2024年2月23日
2023年2月26日
2019年6月20日
2019年2月2日
2019年1月31日
2019年1月26日
2019年1月19日
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塩谷司の驚愕ミドル弾 アジア杯GLベストゴール候補10選にノミネート
17日のウズベキスタン戦で、塩谷司が決めた値千金の決勝弾もノミネート
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本田圭佑が国内組への海外移籍のススメ 「意味がすごく分かる」
塩谷司はUAEで研鑽を積み、「その意味がすごく分かる」ようになったという
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塩谷司が攻守の切り札に？「地元」での活躍ぶりに現地紙が絶賛
後半には左足ミドルで逆転を成功させ、開催地であるUAEの現地紙は絶賛
スポニチアネックス