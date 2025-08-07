日清製粉ウェルナが大谷の偉業を祝福した【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、3回に39号2ランを放った。お馴染みの日本のスポンサー企業は、恒例の投稿で祝福した。0-1の3回1死二塁、大谷はバックスクリーン左へ豪快なアーチを突き刺した。打球初速109.5マイル（約176.2キロ）、