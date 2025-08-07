ソニーネットワークコミュニケーションズは8月7日、かねてから予告してきた乃木坂46グループとのコラボレーション施策について詳細を明らかにした。12月31日まで実施するもので、来年6月には利用者限定のオンラインイベント参加権も用意される。So-net×乃木坂46コラボキャンペーン！ 月ごとに担当メンバー5人が交代、限定グッズのプレゼントもSo-netでは独自のキャラクター「感動モモ」でブランドタグライン「ソニーグループの感