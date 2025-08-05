「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」が2025年7月6日にリニューアルオープンした。今回のリニューアルは、同店のオープン25周年を記念した特別なもので、新コンセプトは「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」。【写真】 リニューアルオープンしたディズニーストア 東京ディズニーリゾート店！店内の様子 ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店がオープン25周年を記念してリニューアルオープン！■映