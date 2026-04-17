奥さんが出産の里帰りで不在にしている間、良からぬことを考える旦那さんもいるようで？ 今回は、旦那さんの不倫を阻止したお母さんのエピソードをご紹介します。

妻の不在中に料理を？

「出産で実家に里帰りしていたときのこと。実家から家までは電車で約1時間半の距離。一人で暮らしている夫の心配をした母が、おかずを作って持って行ってくれました。留守なら玄関のドアにかけておこうと思って、夫には連絡していなかったそうです。

家の近くまで来た母は、夫と見知らぬ女性が家の中に入っていく現場を目撃……。急いでピンポンしまくったそうです。出てきた夫に話を聞いたら、同僚の女性が料理を作ってくれるというので招待したそう……。いや、妻の不在中に女性を家にあげるってどういう神経してるの？

同じことを思った母は、『キッチンは娘の部屋みたいなものだから！』と、同僚がキッチンを使うのを阻止。その女性に質問しまくったそうです。名前や住所などの個人情報をゲットしたので、もし不倫だったら慰謝料も請求できるし、母に感謝です。

その後、母は『これからも定期的に様子見に行くからね』と釘を刺し、同僚女性と一緒に帰っていきました。今のところ、不倫関係ではないらしいし証拠もないけど、夫への信頼はなくなりました……。いざとなったら母が味方でいてくれるし、離婚になっても心強いです」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 奥さんが出産や育児のために里帰りしているというのに、他の女性を家にあげるなんてありえません。不倫関係でなくても、お互いに下心があったのでは？ お母さんがいいタイミングで来てくれてよかったですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。