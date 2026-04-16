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「連絡のやりとりが面倒」マッチングアプリを2カ月でやめた28歳男性のリアルな婚活事情

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が、「【マッチング無料体験】“30歳までに結婚したい”周りの結婚に焦る20代後半男性のお悩み」と題した動画を公開した。動画では、婚活に悩む28歳の男性Sさんが、結婚相談所ツヴァイの「マッチング無料体験」を体験する様子が収められている。



関西出身のSさんは、地元の友人が次々と結婚していく状況に焦りを感じ、「30歳までに結婚したい」と吐露。大学時代から約6年付き合った彼女とは、Sさんの関東への就職を機に遠距離恋愛となり、すれ違いから約1年前に破局してしまったという。別れ際に彼女から「あなたに合う人はもっといるから私じゃなくてもいいんじゃない？」と言われたことが「結構心にきた」と苦笑いを浮かべながら明かした。



その後、婚活のためにマッチングアプリを始めるも、「連絡のやりとりが面倒くさい」「自分主体で動かないといけない」という理由からわずか2カ月で挫折。Sさんは、忙しくても待っているだけで婚活が進むような手厚いサポートを結婚相談所に求めていると語った。



マリッジコンサルタントの鈴木さんがSさんの希望条件をヒアリングし、年齢や居住地、価値観を重視するなどの条件で検索システムにかけると、約940人がヒット。ツヴァイでは、価値観診断テストを用いたマッチングや、マリッジコンサルタントが相性の良い相手を紹介する「ペアメイキング」など、多様な出会いのスタイルが用意されていることが説明された。さらに、成婚までの平均期間が約10カ月、最短で2カ月という事実を聞かされると、Sさんは驚きの表情を見せた。



無料体験を終えたSさんは、「1人1人をちゃんと見ている感じがあった」「サポートが1から100までしっかりしている」と安心感を得た様子。マリッジコンサルタントの鈴木さんも「優しさ、穏やかさが一番」と太鼓判を押すSさんが、自分に合った婚活の形を模索していくリアルな姿が垣間見える動画となっている。