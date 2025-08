ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店がオープン25周年を記念してリニューアルオープン!

「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」が2025年7月6日にリニューアルオープンした。今回のリニューアルは、同店のオープン25周年を記念した特別なもので、新コンセプトは「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」。■映画のような世界観が広がる店舗デザイン新しい店舗は、ゴールドを基調としたアールデコ調のデザインが特徴。店内に足を踏み入れると、まるで映画のオープニング・ナイトに招かれたかのような気分になれる。

リニューアルコンセプトは「 魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」

店内中央のデジタル・エレベーターに注目!

店内後方には、映写技師姿のグーフィーが登場!

映画のオープニング・ナイトで劇場にいるような臨場感をイメージ

ゴールドを基調としたアールデコ調のデザインが特徴

ぬいぐるみ 各3900円<ミッキーマウス><ミニーマウス><ドナルドダック><デイジーダック><グーフィー><プルート>、ぬいぐるみ 各3600円<チップ><デール>

スノードーム 7000円

ピンバッジセット 9000円

傘 3500円

クッキー 缶入り 2100円

【Hill Valley】ポップコーン チャーム付き 3500円

映画館の売店をイメージしたレジ

店舗限定のコレクションは25周年にふさわしい華やかなデザイン

細部までこだわった演出が盛りだくさんな店内は見ているだけでワクワクしてくる

中央のデジタル・エレベーターでは、ミッキーやミニーたちが劇場の客席へ向かう様子が描かれ、後方の映写室風エリアでは、映写技師姿のグーフィーが登場。まるで映画の一場面に入り込んだような演出が魅力だ。また、キャストのコスチュームも一新され、より華やかな雰囲気に。■25周年を祝う限定アイテムが登場同店の25周年を記念して、特別なアニバーサリーコレクションが発売される。主役は、レッドカーペットを歩くミッキーやミニーをはじめ、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップとデールといったおなじみのキャラクターたち。豪華な衣装と特別なアートがあしらわれたぬいぐるみや雑貨、ステーショナリーなどが登場する。特に注目したいのは、靴や帽子にアニバーサリーロゴが入ったぬいぐるみや、コレクション心をくすぐるスノードーム、ピンバッジセット。「HillValley」のポップコーンなど、食べて楽しめるアイテムもそろう。■2000年のオープン依頼初の大規模な改装!コンセプトは「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」リニューアルで注目してほしい点について、キャストに聞いた。ーー店舗の特徴について教えてください。店舗コンセプトは、「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」です。ゴールドを基調としたアールデコテイストの空間に、さまざまなディズニーキャラクターが登場し、映画のオープニング・ナイトで劇場にいるような臨場感を感じていただけるような装飾をイメージしています。店内中央にはデジタル・エレベーターがあり、ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとするディズニーキャラクターが劇場の客席やバルコニーに向うようなマジカルなシーンを演出しています。店内後方には、映写室をイメージした新エリアが登場し、映写技師に扮したグーフィーが登場しています。レジは、映画館の売店をイメージしています。ーー店舗限定のアイテムについて教えてください。25周年のアニバーサリーイヤーをお祝いして、特別感あふれるオリジナルアートを用いた店舗限定のコレクションを発売します。デザインは、豪華な衣装に身を包み、レッドカーペットを歩くミッキーマウスとミニーマウスをはじめ、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップとデールを描いた、25周年にふさわしい華やかなデザインに仕上がっています。ーーキャストコスチュームのコンセプトは?店舗コンセプトの「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」をサポートする劇場スタッフをイメージしています。デザインは、店舗のカラーリングにも合うピンクとグリーンの2色のネクタイと、パンツのサイドストライプにあしらわれたフィルムロールがポイントです。フィルムロールから飛び出したチップ&デールがコスチュームのどこかに隠れているので探してみてください。ーーリニューアルオープンにあたっての意気込み、ゲストへのメッセージをください。今回、2000年のオープン依頼初の大規模な改装を行いました。ディズニーストアの旗艦店の一つとしてより特別なお買い物体験を、全国から訪れるゲストの皆さまにお届けしたいと思っています。新しくなった東京ディズニーリゾート店で、特別なショッピング体験をお楽しみいただけるよう、キャスト一同お待ちしております。東京ディズニーリゾートの玄関口にふさわしい、特別なディズニーストア。リニューアルした店舗では、ディズニーならではのきらびやかな世界観と、細部までこだわった演出の数々が来店者を迎えてくれる。映画のワンシーンに入り込んだような没入感を味わいながら、25周年ならではの限定アイテムを探しに出かけてみては?(C)Disney(C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。※ 各商品2点までの購入制限をさせていただきます。※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページよりご確認ください。※ 品切れの際はご了承ください。※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。※ 各商品の詳細は、ディズニー公式オンラインストア 特集ページをご確認ください。※ 記載内容は都合により中止、または変更になる場合がございます。