「家庭内円満だと思ってたんですけどね」ジム通いの妻を尾行…探偵が捉えた不審な行動
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YouTubeチャンネル「PIO探偵事務所」が、「【浮気調査】1.ジム通いの妻が…」と題した動画を公開した。動画では、家庭円満だと信じていた依頼者の妻を対象とした、探偵によるリアルな浮気調査の一部始終が収められている。
動画は、探偵事務所の相談室とみられる場所での面談シーンからスタートする。向かい合って座る探偵に対し、依頼者である夫は「そうですか…家庭内円満だと思ってたんですけどね」とポツリと本音を漏らす。ジム通いを理由に出かける妻の行動に疑念を抱き、苦渋の決断で調査に至った背景が、その短い一言から滲み出ている。
場面は変わり、実際の尾行調査の映像へ。「1対自宅マンションから出てきました」「尾行開始します」という現場からの報告とともに、調査員が対象者である妻の追跡を始める。この日、妻はパートが休みであると事前に情報が共有されており、鮮やかなピンク色の傘を差しながら、住宅街を一人で歩いていく。
探偵は一定の距離を保ちながら、対象者に気づかれることなく慎重に尾行を続ける。駅方面へ向かった妻はそのまま電車に乗り込み、別の駅で下車。その後、人混みの多い繁華街へと足を運び、最終的にある雑居ビルの中へと入っていく様子が記録されている。
わずか数十秒の短い映像ながら、依頼者の切実な思いと、日常の裏側で行われる探偵のリアルな現場の空気が伝わる内容となっている。妻がビルに入った目的は何なのか、今後の展開を予感させる緊迫感のある調査記録である。
動画は、探偵事務所の相談室とみられる場所での面談シーンからスタートする。向かい合って座る探偵に対し、依頼者である夫は「そうですか…家庭内円満だと思ってたんですけどね」とポツリと本音を漏らす。ジム通いを理由に出かける妻の行動に疑念を抱き、苦渋の決断で調査に至った背景が、その短い一言から滲み出ている。
場面は変わり、実際の尾行調査の映像へ。「1対自宅マンションから出てきました」「尾行開始します」という現場からの報告とともに、調査員が対象者である妻の追跡を始める。この日、妻はパートが休みであると事前に情報が共有されており、鮮やかなピンク色の傘を差しながら、住宅街を一人で歩いていく。
探偵は一定の距離を保ちながら、対象者に気づかれることなく慎重に尾行を続ける。駅方面へ向かった妻はそのまま電車に乗り込み、別の駅で下車。その後、人混みの多い繁華街へと足を運び、最終的にある雑居ビルの中へと入っていく様子が記録されている。
わずか数十秒の短い映像ながら、依頼者の切実な思いと、日常の裏側で行われる探偵のリアルな現場の空気が伝わる内容となっている。妻がビルに入った目的は何なのか、今後の展開を予感させる緊迫感のある調査記録である。
YouTubeの動画内容
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