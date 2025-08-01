¥¨¥à¥º¥³¥ß¥å¥Ë¥±¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹3.0 ¡Á¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þÂå¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀïÎ¬¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯7·î29Æü¤ËÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¤è¤ê½ÐÈÇ¡£ ¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹3.0 ¡Á¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þÂå¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀïÎ¬¡Ù²¬ÅÄ Í´»ÒÃø  Ãø¼Ô¡§²¬ÅÄ Í´»Ò ÊÔÃø½ÐÈÇ¼Ò¡§Ãæ±û·ÐºÑ¼ÒÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯7·î29Æü²Á³Ê¡§4,180±ß(ÀÇ¹þ)(»æÈÇ)¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§348¥Ú¡¼¥¸ISBN¡§978-4-502-53271-9¡ÚÌÜ¼¡